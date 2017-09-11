Миронов: оппозиция будет предлагать перенести единый день голосования на 18 марта

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Думская оппозиция будет предлагать перенести единый день голосования со второго воскресенья сентября на весну, возможно, на 18 марта. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Москве заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Мы говорили с КПРФ, ЛДПР. Наверное, мы будем выступать за перенос единых выборов на весну. Допустим, 18 марта. Это памятный день восстановления исторической справедливости и возвращения Крыма в состав России", - подчеркнул он.
При этом Миронов добавил, что "единый день голосования во второе воскресенье сентября - полная ерунда". "Проводить избирательную кампанию летом - это как раз получать низкую явку, непонятно, кого агитировать", - отметил лидер справороссов. "Я считал бы, что лучше было бы проводить [выборы] в конце октября. Но будем единым фронтом выступать", - заключил Миронов.
Ранее с подобной инициативой о проведении единого дня голосования 18 марта выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.