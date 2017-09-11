На муниципальных выборах в Москве на дому проголосовало рекордно низкое количество человек

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Показатель надомного голосования на муниципальных выборах в Москве стал самым низким за всю историю выборов в столице. Об этом сообщил в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"На дому проголосовало менее 0,61%, это в 2,5 раза меньше, чем на прошлых выборах. И вообще, это самая меньшая цифра по голосованию на дому в истории выборов в Москве", - сказал Горбунов в ходе включения по видеосвязи с информационным центром ЦИК РФ.
Как сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома, досрочно проголосовали порядка 60 тыс. человек.
По словам Горбунова, невысок процент проголосовавших досрочно, их доля составила 0,14%.