На муниципальных выборах в Москве на дому проголосовало рекордно низкое количество человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Показатель надомного голосования на муниципальных выборах в Москве стал самым низким за всю историю выборов в столице. Об этом сообщил в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"На дому проголосовало менее 0,61%, это в 2,5 раза меньше, чем на прошлых выборах. И вообще, это самая меньшая цифра по голосованию на дому в истории выборов в Москве", - сказал Горбунов в ходе включения по видеосвязи с информационным центром ЦИК РФ.

Как сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома, досрочно проголосовали порядка 60 тыс. человек.

По словам Горбунова, невысок процент проголосовавших досрочно, их доля составила 0,14%.