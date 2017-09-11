Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: обсуждения по проекту резолюции ООН в отношении КНДР пока продолжаются

Политика
11 сентября, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь отказался анонсировать какие-либо решения, заявив, что обсуждение вопроса еще не закончено

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обсуждения по проекту резолюции ООН в отношении КНДР пока продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким образом планирует РФ реагировать на проект резолюции, который намерены предложить сегодня США на голосование Совета безопасности ООН.

Смотрите также

Меркель планирует обсудить с Путиным по телефону проблему КНДР

Лавров: РФ еще изучает текст резолюции СБ ООН по КНДР

СБ ООН проголосует по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в понедельник

"Я не буду какие-то анонсировать решения. Там продолжаются обсуждения на месте, пока не буду ничего говорить на этот счет", - сказал он.

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама