Песков: обсуждения по проекту резолюции ООН в отношении КНДР пока продолжаются

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обсуждения по проекту резолюции ООН в отношении КНДР пока продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким образом планирует РФ реагировать на проект резолюции, который намерены предложить сегодня США на голосование Совета безопасности ООН.
"Я не буду какие-то анонсировать решения. Там продолжаются обсуждения на месте, пока не буду ничего говорить на этот счет", - сказал он.
США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.