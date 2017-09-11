Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ еще изучает текст резолюции СБ ООН по КНДР

Политика
11 сентября, 13:09 UTC+3 АММАН 11, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД России, российские эксперты работали над текстом предоставленного документа практически все прошедшие выходные

Поделиться
Материал из 1 страницы

АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты продолжают изучать текст проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Резолюцию мы сейчас изучаем, наши люди работали в Нью-Йорке над этим текстом с членами Совета Безопасности ООН практически все прошедшие выходные", - сказал глава российского дипведомства.

"Сейчас текст в том виде, в котором он вырисовался на данный момент, изучают наши эксперты, - отметил министр. - Так что скоро вы узнаете о том, какое наше отношение к этому документу".

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

Смотрите также

Япония рассчитывает на жесткую новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР

КНДР пообещала США мощные ответные меры в случае принятия санкций

Предложенная США резолюция СБ ООН допускает смягчение санкций против КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
6
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
7
Семьи восьми погибших в ДТП на Урале получат по 1 млн рублей компенсаций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама