Лавров: РФ еще изучает текст резолюции СБ ООН по КНДР

ПГК ввела онлайн-сервис по определению местоположения вагоновТранспорт 11 сентября, 13:18
Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 11 сентября, 13:10
РЖД могут принять участие в электрификации дороги Бургас - АлександруполисТранспорт 11 сентября, 13:10
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в РоссииПолитика 11 сентября, 13:08
Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы УкраиныМеждународная панорама 11 сентября, 13:04
Российский судья Безбородов обслужит матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Эвертоном"Спорт 11 сентября, 13:04
Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в БерлинеСпорт 11 сентября, 12:59
Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное правоПолитика 11 сентября, 12:54
Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезонОбщество 11 сентября, 12:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты продолжают изучать текст проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Резолюцию мы сейчас изучаем, наши люди работали в Нью-Йорке над этим текстом с членами Совета Безопасности ООН практически все прошедшие выходные", - сказал глава российского дипведомства.
"Сейчас текст в том виде, в котором он вырисовался на данный момент, изучают наши эксперты, - отметил министр. - Так что скоро вы узнаете о том, какое наше отношение к этому документу".
США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.