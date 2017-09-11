Лавров: РФ еще изучает текст резолюции СБ ООН по КНДР

АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты продолжают изучать текст проекта резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Резолюцию мы сейчас изучаем, наши люди работали в Нью-Йорке над этим текстом с членами Совета Безопасности ООН практически все прошедшие выходные", - сказал глава российского дипведомства.

"Сейчас текст в том виде, в котором он вырисовался на данный момент, изучают наши эксперты, - отметил министр. - Так что скоро вы узнаете о том, какое наше отношение к этому документу".

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.