Предложенная США резолюция СБ ООН допускает смягчение санкций против КНДР

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Подготовленный США проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР грозит Пхеньяну "дальнейшими существенными мерами" в случае проведения страной новых ракетных или ядерных испытаний. При этом документ, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, предусматривает и возможность смягчения, приостановки или снятия рестрикций в случае, если КНДР прислушается к требованиям международного сообщества и откажется от разработки ядерного оружия.

В проекте резолюции подчеркивается, что Совбез ООН "будет держать действия КНДР под постоянным надзором и готов усилить, скорректировать, приостановить или снять меры, если это потребуется в свете соблюдения КНДР [требований СБ]". Кроме того, в документе выражается готовность "принять дальнейшие существенные меры в случае проведения КНДР еще одного ядерного испытания или [ракетного] пуска".

Как сообщалось ранее, проект резолюции предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Так, документ запрещает поставки нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. В тексте прописаны и другие меры, в том числе запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих, часть заработка которых идет на финансирование ракетно-ядерной программы страны.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Документ также предусматривает расширение адресных санкций против лиц и организаций, включающих запрет на поездки за рубеж и замораживание банковских счетов и других активов. Впервые в черный список предлагается включить лидера КНДР Ким Чен Ына, а также членов правительства страны и Трудовой партии Кореи. Кроме того, подготовленный США текст в случае принятия уполномочит страны перехватывать и досматривать в открытом море суда, включенные комитетом СБ ООН в специальный перечень за причастность к нарушению санкций против Пхеньяна.

В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных жестких мер. Комментируя эти озабоченности, в секретариате ООН в четверг заявили, что не желают, чтобы северокорейский народ страдал от международных санкций, и выступают за политико- дипломатическое урегулирование ситуации.

Проект резолюции был представлен на этой неделе, и американская сторона рассчитывает вынести его на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия будет изучать предложенный США текст и "думать, насколько он отвечает" текущей ситуации на Корейском полуострове. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что документ удастся согласовать и принять в сроки, обозначенные США.