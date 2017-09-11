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СБ ООН проголосует по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в понедельник

Международная панорама
11 сентября, 8:22 UTC+3 ООН ООН 11, сентября. /ТАСС

Если соответствующая резолюция будет принята, санкционный режим будет доведен до "беспрецедентного уровня"

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ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник проголосует по предложенному США проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ядерное испытание. Это подтвердила в воскресенье делегация Эфиопии, председательствующей в Совбезе в сентябре.

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Как сообщили в постоянном представительстве страны при ООН, голосование состоится во второй половине дня, после закрытой встречи, посвященной работе комитета, отслеживающего режим санкций в отношении Пхеньяна. О намерении созвать голосование в понедельник, 11 сентября, ранее заявляла постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на этой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. В тексте прописаны и другие меры, в том числе запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих, часть заработка которых идет на финансирование ракетно-ядерной программы страны.

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Документ также предусматривает расширение адресных санкций, включающих запрет на поездки за рубеж и замораживание банковских счетов и других активов. Впервые в черный список предлагается включить лидера КНДР Ким Чен Ына, а также членов правительства страны и Трудовой партии Кореи. Кроме того, подготовленный США текст в случае принятия уполномочит страны перехватывать и досматривать в открытом море суда, включенные комитетом СБ ООН в специальный перечень за причастность к нарушению санкций против Пхеньяна. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.

В случае принятия резолюции санкционный режим будет доведен практически до полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных мер. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над документом ведется, но делать прогнозы о том, как он будет выглядеть, еще рано.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Хейли, Никки Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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