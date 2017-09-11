Меркель планирует обсудить с Путиным по телефону проблему КНДР

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БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным по телефону проблему КНДР. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он напомнил, что канцлер обсудила ситуацию на Корейском полуострове с несколькими мировыми лидерами. "В одной из газет сообщалось о планах провести телефонный разговор с Путиным, не буду опровергать эту информацию", - сказал Зайберт.
В опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Меркель заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно использовать формат переговоров по иранской ядерной программе и Германия готова принимать в нем участие. "Если потребуется наше участие в переговорах, то я сразу соглашусь", - сказала она.
Меркель напомнила, что иранские переговоры, которые начались еще до того, как она стала федеральным канцлером, лишь в 2015 году успешно завершились. "До этого на протяжении долгого времени важную роль играла дипломатия. Могу себе представить такой формат и для урегулирования конфликта вокруг Северной Кореи", - подчеркнула она.