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Меркель заявила о готовности к посредничеству в конфликте вокруг КНДР

Международная панорама
10 сентября, 10:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, сентября. /ТАСС

Канцлер напомнила о положительном опыте переговоров по иранской ядерной программе и вновь заявила о необходимости мирного решения вопроса с КНДР

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Формат переговоров по иранской ядерной программе можно использовать и для урегулирования ситуации вокруг КНДР, Германия готова принимать в нем участие. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью, опубликованном в воскресенье газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Если потребуется наше участие в переговорах, то я сразу соглашусь", - сказала она.

Меркель напомнила, что иранские переговоры, которые начались еще до того, как она стала федеральным канцлером, лишь в 2015 году успешно завершились. "До этого на протяжении долгого времени важную роль играла дипломатия. Могу себе представить такой формат и для урегулирования конфликта вокруг Северной Кореи", - подчеркнула она.

"Европа, в особенности Германия, должна быть готова к тому, чтобы активно в этом [урегулировании] участвовать", - отметила Меркель. Она в очередной раз указала на то, что у конфликта может быть только дипломатическое решение, а не военное.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.

До этого 29 августа Пхеньян провел очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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