Зюганов считает бессмысленным признание выборов в Мордовии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что признавать итоги выборов в Мордовии нет смысла, для разъяснения сложившейся там ситуации в Госдуму должен быть приглашен глава этого региона.

"Мы считаем, что нет смысла признавать выборы в Мордовии. Мы уже обращались к своим коллегам и в "Единой России", и к другим, чтобы сформировать комиссию и расследовать все преступления, которые вершатся в этой республике. Эта практика там продолжается", - заявил Зюганов в понедельник журналистам.

"Мне думается, наступила пора пригласить [в Госдуму] руководителя Мордовии и спросить с него по всей строгости закона, почему эти выборы там превращаются в произвол и мордобой", - сказал политик.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Мордовии Александр Косов сообщил, что итоги голосования по выборам главы республики на двух участках признаны недействительными. По его словам, там выявлены серьезные нарушения закона о выборах.