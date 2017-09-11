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Единороссы, по предварительным данным, возглавят 18 поселений Подмосковья

Политика
11 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Всего в Московской области 65 муниципалитетов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия", по предварительным данным, победили 10 сентября на выборах глав поселений в 18 муниципальных образованиях Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области.

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"Кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу на выборах глав (поселений - прим. ТАСС) в 18 муниципальных образованиях из 21", - сообщили в пресс-службе. Всего в Московской области 65 муниципалитетов.

"Убедительная победа. Это говорит о том, что была проведена большая работа", - прокомментировала журналистам в понедельник итоги выборов член генсовета "Единой России", секретарь Московского областного регионального отделения партии, член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова.

Как следует из предварительных данных облизбиркома, "Единая Россия" на местных выборах 10 сентября в Подмосковье получила 67,47% депутатских мандатов, КПРФ - 13,12%, "Справедливая Россия" - 4,99%, ЛДПР - 4,25%, "Яблоко" - 0,92%, "Партия роста" и "Родина" - по 0,37%.

В воскресенье в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний, работали 1006 участковых избирательных комиссий, общая явка по области предварительно оценивается в 21,01%. Всего в регионе зарегистрировано 1,558 млн избирателей, из них досрочно проголосовали 0,55% (почти 8,4 тыс. человек). Избирком области отказал в регистрации примерно 0,8% от общего числа подавших заявки на участие в выборах (199 человек), всего было зарегистрировано 2248 кандидатов.

В облизбирком в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс-службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.

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