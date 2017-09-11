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Шесть жалоб принято от партий на выборах в Северной Осетии

Политика
11 сентября, 17:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, сентября. /ТАСС

Жалобы поступили от КПРФ и "Справедливой России"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Шесть жалоб - по три от "Справедливой России" и ЛДПР - направлено в центризбирком республики и ЦИК РФ в ходе выборов в парламент Северной Осетии, прошедших в минувшее воскресенье. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник председатель республиканского центризбиркома Жанна Моргоева.

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"За время выборов мы получили три жалобы от партии "Справедливая Россия", также в ЦИК РФ лидер ЛДПР направил жалобу," - сказала Моргоева.

Жалобы ЛДПР были связаны с тем, что на их взгляд, наблюдатель от партии не был допущен в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Также глава ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на отсутствие увеличенной копии протокола ЦИК.

Жалобы на наблюдателей

По словам Моргоевой, имели место жалобы и со стороны членов избирательных комиссий. В частности, на 10 избирательных участках члены комиссий жаловались на необоснованные претензии наблюдателей от партии "Патриоты России". "Требовали [наблюдатели от партии "Патриоты России"] даже опечатать окна, что выглядит странным, учитывая сегодняшнюю жару. И на этом фоне пытались раскачать ситуацию", - отметила Моргоева.

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Необоснованность жалоб наблюдателей от партий отметили и эксперты. По их мнению, сотрудникам комиссий нужно более жестко реагировать на подобные претензии.

"Избирательные комиссии профессионально подготовлены. В качестве замечания хочу отметить, что некоторые члены были слишком лояльны в желании пойти навстречу людям, которые высказывали претензии. Надо быть жестче. Наблюдателей иногда даже не устраивала длина и ширина скатерти, накрывающей стол, за которым сидели члены УИК", - сказал представитель Ассоциации "Гражданский контроль" Владимир Самарин.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии с 57,05% голосов.

В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков.

В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

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