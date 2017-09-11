Шесть жалоб принято от партий на выборах в Северной Осетии

Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ за 8 месяцев вырос на 10,4%, до 517,25 млн тТранспорт 11 сентября, 17:35
Биография избранного губернатора Рязанской области Николая ЛюбимоваБиографии и справки 11 сентября, 17:29
Биография избранного губернатора Белгородской области Евгения СавченкоБиографии и справки 11 сентября, 17:18
Международные эксперты об итогах единого дня голосования. ВидеотрансляцияПолитика 11 сентября, 17:08
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в ДонбассеПолитика 11 сентября, 17:05
Чем занимаются муниципальные депутаты в МосквеПолитика 11 сентября, 17:02
Пресс-конференция нового экипажа МКС перед полетом на станцию. ВидеотрансляцияКосмос 11 сентября, 17:01
Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕСМеждународная панорама 11 сентября, 17:00
Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностейПолитика 11 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Шесть жалоб - по три от "Справедливой России" и ЛДПР - направлено в центризбирком республики и ЦИК РФ в ходе выборов в парламент Северной Осетии, прошедших в минувшее воскресенье. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник председатель республиканского центризбиркома Жанна Моргоева.
"За время выборов мы получили три жалобы от партии "Справедливая Россия", также в ЦИК РФ лидер ЛДПР направил жалобу," - сказала Моргоева.
Жалобы ЛДПР были связаны с тем, что на их взгляд, наблюдатель от партии не был допущен в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Также глава ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на отсутствие увеличенной копии протокола ЦИК.
По словам Моргоевой, имели место жалобы и со стороны членов избирательных комиссий. В частности, на 10 избирательных участках члены комиссий жаловались на необоснованные претензии наблюдателей от партии "Патриоты России". "Требовали [наблюдатели от партии "Патриоты России"] даже опечатать окна, что выглядит странным, учитывая сегодняшнюю жару. И на этом фоне пытались раскачать ситуацию", - отметила Моргоева.
Необоснованность жалоб наблюдателей от партий отметили и эксперты. По их мнению, сотрудникам комиссий нужно более жестко реагировать на подобные претензии.
"Избирательные комиссии профессионально подготовлены. В качестве замечания хочу отметить, что некоторые члены были слишком лояльны в желании пойти навстречу людям, которые высказывали претензии. Надо быть жестче. Наблюдателей иногда даже не устраивала длина и ширина скатерти, накрывающей стол, за которым сидели члены УИК", - сказал представитель Ассоциации "Гражданский контроль" Владимир Самарин.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии с 57,05% голосов.
В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков.
В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".