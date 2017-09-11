Кандидаты "Единой России" получили 46 депутатских мандатов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила в парламенте Северной Осетии 46 мандатов. Об этом сообщает ЦИК республики со ссылкой на предварительные итоги голосования.

"К распределению депутатских мандатов допущены четыре партии: "Единая Россия" получила 46 мандатов, за нее проголосовали 59,23% избирателей. "Патриоты России" - 12 мандатов (15,72% голосов), "Справедливая Россия" - семь мандатов (10,18% голосов), КПРФ - пять мандатов (6,61% голосов)", - говорится в сообщении.

Явка составила 59,04% голосов. В голосовании приняли участие 309,768 тыс. человек.

В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков.

В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".