Путин и премьер Ливана рассмотрят на встрече новые направления сотрудничества

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель совета министров Ливанской Республики Саад Харири на встрече, которая состоится 13 сентября в Москве, определят дальнейшие стратегические направления сотрудничества двух стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с премьером Ливана.

"У вас насыщенная программа, сегодня вам предстоит встреча с председателем правительства РФ [Дмитрием Медведевым], а завтра - аудиенция у президента России [Владимира Путина], - сообщил российский министр. - Уверен, что там будут определены дальнейшие стратегические направления нашего партнерства, а сегодня у нас хорошая возможность обменяться мнениями по региональным и международным делам в контексте тех угроз, которые сохраняются в регионе".

"Мы активно поддерживаем усилия вашего правительства, всех ливанских политических сил по дальнейшей стабилизации обстановки, - отметил глава МИД РФ. - Это отвечает интересам всех без исключения граждан Ливана".

Лавров также подчеркнул, что консолидация всех политических сил на объединенной платформе помогает Ливану "успешно отражать угрозы, прежде всего террористическую". "Мы поздравляем ливанцев с тем, что удалось провести очень эффективную операцию против ИГ, - указал министр. - Рассчитываю на очень плодотворный обмен мнениями, нам важны ваши оценки ситуации и перспектив ее развития".