Первый избранный губернатор Севастополя вступит в должность 18 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность нового губернатора Севастополя, впервые за всю историю города избранного прямым всенародным голосованием, намечена на 18 сентября. Об этом ТАСС во вторник сообщил вице-губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы готовимся к понедельнику, 18 сентября... Сейчас план мероприятий и сценарий прорабатывается", - сказал Гладков.

Также в настоящее время обсуждается площадка, на которой пройдет церемония. Согласно уставу города, при вступлении в должность губернатор приносит населению города присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу города.

Первые в истории города Севастополя прямые выборы губернатора прошли в воскресенье, 10 сентября. Явка избирателей на них составила 34,21%.

По предварительным итогам выборов, после обработки всех протоколов лидирует врио губернатора Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов. Как сообщили ТАСС в избиркоме Севастополя, официальное подведение итогов намечено на четверг, 14 сентября.