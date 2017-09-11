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Овсянников проведет перестановки в правительстве Севастополя в течение двух недель

Политика
11 сентября, 17:36 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Севастополя уточнил, что кадровые перестановки коснутся вице-губернаторов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников после вступления в должность в течение двух недель планирует провести кадровые перестановки в правительстве. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

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Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора прошли в воскресенье, 10 сентября. После обработки всех протоколов лидирует Овсянников, набравший 71,05% голосов избирателей.

"В ближайшую неделю - две я проведу ряд кадровых назначений, которые давно назрели, но которые было целесообразно придержать до прохождения выборной кампании. Все, что назрело, что будет влиять на качество работы правительства, ускорять работу правительства в виде кадровых решений, будет принято в ближайшие две недели", - сказал он.

Овсянников уточнил ТАСС, что кадровые перестановки коснутся вице-губернаторов, также ряд изменений произойдет в департаментах, основных управлениях и аппарате правительства.

Трехлетний бюджет 

Врио губернатора Севастополя отметил, что намерен приступить к формированию первого в его истории трехлетнего бюджета.

"Нам <…> предстоит в ближайшее время сформировать бюджет на 2018-2020 годы. Впервые трехлетний бюджет будет в Севастополе, где мы реально отразим финансовыми ресурсами те мероприятия, которые мы хотим выполнить за ближайшие три года", - сказал Овсянников.

Он отметил, что основная работа по формированию проекта бюджета была проделана в течение августа. "Госпрограмму, подпрограммы мы все изменили за август, за последний месяц, все объекты определили, все плановые показатели для конкурсов ПСД [проектно-сметная документация] мы утвердили за июль-август, все земельные участки мы размежевали", - сказал Овсянников.

"Без ФЦП [федеральная целевая программа] там за 30 млрд в год <…> У нас с ФЦП сейчас такая цифра", - добавил врио губернатора.

Он также сообщил, что в 2015 и в 2016 годах бюджеты города не исполнялись в запланированных объемах. "Это деньги, которые не выразились в зданиях, учреждениях, дорогах, оснащении наших социальных учреждений - недовыполненная работа предыдущих лет", - сказал Овсянников.

Приоритеты в работе

Приоритетами в своей деятельности, помимо формирования бюджета, он назвал работы по благоустройству Севастополя, проектированию социальных объектов.

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Овсянников напомнил, что 9 сентября Севастополю было выделено 800 млн рублей на ремонт дорог дополнительно к ранее выделенным 1,6 млрд рублей на дорожные работы.

"Сегодня мы обсуждали весь перечень дорог по конкретным улицам, которые дополнительно должны сделать до конца года. Это большой объем работ", - сказал он.

Также Овсянников отметил, что горожан волнуют цены на продукты, ситуация в здравоохранении и в благоустройстве. "Вот три основные проблемы, которые волнуют горожан. И, конечно, первые шаги будут направлены туда", - подчеркнул он.

О явке на выборах 

По словам Овсянникова, явка на выборах в Севастополе была на среднероссийском уровне.

"Мне сложно высказать свое отношение по поводу явки - каждый сам определял, участвовать в выборах в качестве избирателя или нет. Мы по проценту явки находимся в среднем по Российской Федерации, чуть даже больше процент явки, чем у некоторых субъектов", - сказал он.

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Итоговая явка на выборы губернатора Севастополя составила 34,2%

Дмитрий Овсянников набрал 71% голосов на выборах губернатора Севастополя

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Темы
Единый день голосования - 2017
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