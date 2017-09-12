Представитель РФ: ведомство ООН по правам человека не гнушается подтасовками

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в работе сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, подвергла критике Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за отход от принципов нейтральности и беспристрастности, отметив, что оно в своей работе не гнушается подтасовками. Выступившая во вторник на заседании СПЧ представитель российской делегации Наталья Золотова заявила, что примером нарушения принципа беспристрастности является недавний доклад по Венесуэле Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна.

"Основополагающими принципами деятельности ООН и, естественно, ее сотрудников являются нейтральность и беспристрастность. К сожалению, в последнее время мы все чаще наблюдаем отход от этих постулатов в работе и Верховного комиссара, и возглавляемого им Управления", - отметила Золотова. "Ярким примером нарушения принципа беспристрастности является ваш недавний доклад по Венесуэле, - продолжила она, обращаясь к аль-Хусейну. - Не вдаваясь в содержание этого ангажированного опуса, хотели бы лишь отметить, что резолюция 48/141 не уполномочивает Верховного комиссара комментировать вопросы членства в межправительственных органах ООН".

Она также констатировала, что УВКПЧ "в своей работе не гнушается подтасовками". "Так, недавнее сообщение для СМИ о штурме сирийской Ракки намеренно составлено так, чтобы создать впечатление, что в гибели гражданских лиц виновны российские Воздушно-космические силы, хотя они в этой операции вообще не принимали участия, - отметила Золотова.- Мы вновь требуем опубликования Управлением официального опровержения".

Москва в прошлом неоднократно подвергала критике УВКПЧ. В частности, на сессии СПЧ в июне нынешнего года представитель российской делегации посоветовал ведомству наладить уважительное сотрудничество со странами. Основанием для критики стало выступление аль-Хусейна на сессии, в котором он в осуждающем контексте перечислил государства, отказывающиеся пускать на свою территорию спецдокладчиков СПЧ. В этой связи делегация РФ напомнила, что мандат Верховного комиссара ООН по правам человека "не предусматривает полномочий оценивать, кто на каком треке преуспел, а кто нет".