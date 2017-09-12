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Матвиенко: предел санкционного давления на КНДР достигнут

Политика
12 сентября, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 12 сентября./ТАСС

По мнению спикера Совфеда, продолжение давления на Пхеньян чревато непредсказуемыми последствиями

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МОСКВА, 12 сентября./ТАСС/. Предел санкционного давления на КНДР практически достигнут, продолжение таких действий может привести к непредсказуемым последствиям. Такое мнение высказала во вторник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Она отметила, что Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, "исходя из интересов безопасности нашей страны, региона в целом".

"Мы последовательны в своей позиции. Считаем необходимым принимать все возможные меры для сохранения режима нераспространения. В то же время, хочу отметить, у всякого санкционного давления есть предел, и в случае с Северной Кореей, он практически достигнут. Продолжение подобных действий, однозначно, ведет в тупик, чревато непредсказуемыми последствиями", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что, согласно резолюции, введен чрезвычайно строгий режим санкций. "Ограничения коснутся сферы импорта, экспорта. Потери северокорейского государства увеличатся. Конечно, это отразится на жизни населения страны", - сказала Матвиенко. При этом, спикер отметила, что резолюция могла быть еще более жесткой.

"В документ не вошли те крайние меры, которые изначально предлагали США. Он был изменен, в том числе, благодаря позиции России и Китая. Да, в этом вопросе Совет Безопасности ООН смог достичь единства", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она отметила, что Россия вправе рассчитывать на то, "что наши партнеры по Совету Безопасности ООН с пониманием отнесутся к нашей обеспокоенности в отношении усиливающегося противостояния и напряженности в регионе". "Надеемся, что все стороны будут избегать резких необдуманных шагов и заявлений", - сказала Матвиенко.

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