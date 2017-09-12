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Матвиенко и Володин возглавят делегацию РФ на ассамблее МПС в Санкт-Петербурге

Политика
12 сентября, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По словам Петра Толстого, в российскую делегацию войдут семь человек от Госдумы и восемь сенаторов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин возглавят делегацию РФ на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября. Это во вторник подтвердил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате международное направление.

Толстой напомнил, что в этом году "Госдума и Совет Федерации выступают хозяевами этого мероприятия [ассамблеи МПС]. "У нас будет большая делегация: семь человек от Государственной думы и восемь сенаторов. Возглавлять делегацию будут спикеры обеих палат российского парламента", - сообщил он.

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По его словам, на полях ассамблеи МПС "запланировано большое количество двусторонних встреч по всему спектру международной политики и межпарламентского обмена, касающихся не только европейских стран, но и стран Латинской Америки, Африки и так далее". "На полях МПС пройдет парламентский форум стран БРИКС", - напомнил Толстой.

Вице-спикер также отметил, что "МПС - единственный орган, который объединяет практически все парламенты мира, в котором нет большинства у западных коллег". "И это не может не вносить разнообразия в нашу работу. Огромное количество парламентариев с других континентов поддерживают Россию, внешнюю политику России", - заключил он.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября текущего года. Такое решение было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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