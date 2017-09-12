Рябков: на переговорах с Шэнноном не обошлось без споров

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. РФ и США по-прежнему не сходятся во мнениях касательно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Не обошлось без споров, без столкновений взглядов, - сказал он. - В частности, по вопросу ДРСМД и тематики, которая нас тревожит все больше, - появление в космосе ударных вооружений, к чему однозначно ведет американская сторона".

"Мы ее предостерегаем от деструктивных последствий подобного рода действий," - подчеркнул дипломат.

Рябков также отметил, что "в некоторых аспектах у России и США появляются возможности для практического движения вперед". Однако, по его словам, говорить о них преждевременно, "потому что потребуются дополнительные усилия и серьезная экспертная проработка, прежде чем можно будет констатировать, что прогресс на лицо".