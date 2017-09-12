Рябков: на переговорах с Шэнноном не обошлось без споров

Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматамСпорт 12 сентября, 19:37
"Авангард" разгромил "Югру" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 19:32
"Салават Юлаев" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 19:30
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400Международная панорама 12 сентября, 19:03
Трамп осенью отправится в турне по странам АзииМеждународная панорама 12 сентября, 18:59
Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октябряСпорт 12 сентября, 18:53
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключениюПроисшествия 12 сентября, 18:38
Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, дисквалифицирован на полгодаСпорт 12 сентября, 18:37
Оргкомитет "Россия-2018" проверит подмосковные тренировочные базы к чемпионату мираСпорт 12 сентября, 18:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. РФ и США по-прежнему не сходятся во мнениях касательно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
"Не обошлось без споров, без столкновений взглядов, - сказал он. - В частности, по вопросу ДРСМД и тематики, которая нас тревожит все больше, - появление в космосе ударных вооружений, к чему однозначно ведет американская сторона".
"Мы ее предостерегаем от деструктивных последствий подобного рода действий," - подчеркнул дипломат.
Рябков также отметил, что "в некоторых аспектах у России и США появляются возможности для практического движения вперед". Однако, по его словам, говорить о них преждевременно, "потому что потребуются дополнительные усилия и серьезная экспертная проработка, прежде чем можно будет констатировать, что прогресс на лицо".