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Пентагон: США не хотят выходить из Договора о ракетах меньшей и средней дальности

Международная панорама
27 июля, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июля. /ТАСС

При этом начальник Стратегического командования ВС США Джон Хайтен вслед за другими американскими официальными лицами обвинил Россию в нарушении договора

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Джон Хайтен

Джон Хайтен

© AP Photo/Nati Harnik

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США не хотят выходить из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это подчеркнул в среду начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен.

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"...Наше желание заключается в том, чтобы оставаться в ДРСМД вместе с россиянами и чтобы обе наши страны выполняли его", - заверил американский военачальник, выступая на брифинге для журналистов в штабе СТРАТКОМ в Омахе (штат Небраска). При этом он вслед за другими официальными лицами США обвинил Россию в нарушении ДРСМД. "США выполняют его [ДРСМД], Россия - нет, и мы хотели бы изменить такую ситуацию. Как нам этого добиться - это политическая дискуссия для политических лидеров, и я предоставлю свои военные рекомендации, когда меня об этом попросят", - сказал Хайтен.

Как отметил генерал, он не принадлежит к числу тех американских должностных лиц, которые считают, что в ситуации вокруг ДРСМД США необходимо "платить той же монетой" России. Зеркальные ответные шаги, "хотя и полезны, не всегда являются наилучшей реакцией", убежден Хайтен. "Надо смотреть на стратегическую ситуацию в целом и затем отвечать стратегически. А это может предусматривать разработку новых средств..., может подразумевать политический ответ, экономический ответ, много различных вещей", - заявил генерал.

Он также согласился с предположением о том, что выработка гиперзвукового оружия может потребовать в будущем заключения международных договоренностей по ограничению таких систем. Но на данном этапе такие разработки, которыми занимаются и Россия, и США, и Китай, вызывают у СТРАТКОМ "не больше" обеспокоенности, чем, к примеру, "технологии создания крылатых и баллистических ракет", уточнил Хайтен.

О договоре

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. О возможности выхода США из ДРСМД упоминал в конце апреля глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

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Договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым (на фото слева) и президентом США Рональдом Рейганом

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Досье

Договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса).

Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Кроме того, ликвидации подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.

Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.

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