Рябков: Москва может лишить Вашингтон форы в виде числа сотрудников миссии РФ при ООН

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Москва может забрать у американской дипмиссии в России фору в виде численности персонала миссии РФ при ООН. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
С сентября по инициативе Москвы Вашингтон сократил численность своего дипломатического и технического персонала в России до 455 человек. Именно столько россиян работают в диппредставительствах в США. При этом с российской стороны в это число входят 300 сотрудников посольства и консульств в США, а также 155 человек, работающих при ООН. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, последние являются "не дипломатами, аккредитованными при Госдепе, а сотрудниками международной организации".
"Мы дали американцам фору равную количеству нашего персонала, работающего [в постпредстве РФ при ООН] в Нью-Йорке, но эту фору можно забрать, если последуют новые враждебные неприемлемые возмутительные действия", - подчеркнул он.
При этом Рябков подчеркнул, что уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств не должно стать предметом для очередного всплеска эмоций.
"Что касается приведения условий деятельности и персонала [диппредставительств США в РФ] в соответствие с тем, что установлено для наших людей в США, - это нормальный процесс коррекции, - сказал высокопоставленный дипломат. - Этот процесс не представляет собой какие-то действия, которые осложняют ситуацию еще больше. Это, скорее, нормализация ситуации с точки зрения исчезновения у американцев некоторых дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время".
"После жестких шагов Вашингтона в отношении наших загранучреждений дальнейшее сохранение такого положения дел оказалось невозможным, - подчеркнул Рябков. - Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США для того, чтобы привести эти условия "в полное соответствие с паритетом".