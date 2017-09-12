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Шойгу по поручению Путина провел в Дамаске переговоры с Асадом

Политика
12 сентября, 20:13 UTC+3

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России

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ДАМАСК /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина провел во вторник в Дамаске переговоры с главой Сирии Башаром Асадом, сообщили в российском военном ведомстве.

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"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 12 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск [Сирийская Арабская Республика], где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом", - сказали в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, "в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Сирии".

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Персоны
Саид, Асад бен Тарик, Аль Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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