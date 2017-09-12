Шойгу по поручению Путина провел в Дамаске переговоры с Асадом

ДАМАСК /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина провел во вторник в Дамаске переговоры с главой Сирии Башаром Асадом, сообщили в российском военном ведомстве.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 12 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск [Сирийская Арабская Республика], где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом", - сказали в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, "в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Сирии".