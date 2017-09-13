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Генсовет "Единой России" примет решение о передаче мандата депутата Евтушенко

Политика
13 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что пока некорректно обсуждать этот вопрос

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о замещении мандата депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Евтушенко, скончавшейся после тяжелой болезни, примет генеральный совет партии. Об этом ТАСС сообщил в среду секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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Он подчеркнул, что решение о передаче мандата "будет принимать Генсовет партии", но пока "говорить об этом некорректно".

Евтушенко родилась 2 июля 1957 года в Усть-Каменогорске Казахской ССР. Окончила Томский медицинский институт в 1980 году, осталась работать в вузе, где проработала более 30 лет. С 2015 года возглавляла томский перинатальный центр. В Госдуму седьмого созыва она была избрана в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией".

Согласно законодательству, освободившийся мандат передается в рамках региональной группы федерального списка партии, по которому депутат избран в Госдуму. Ранее единороссы при передаче мандата исходили из практики, что место в нижней палате получает следующий по списку кандидат в региональной группе, не прошедший в Госдуму.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Евтушенко, Ирина Дмитриевна
Темы
"Единая Россия"
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