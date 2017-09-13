Кремль считает недопустимыми оскорбления в адрес Путина на страницах журнала Focus

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле не следят за публикациями журнала Focus, но считают, что опубликованные в нем любые оскорбления, в том числе в адрес президента России Владимира Путина, недопустимы.

"Любое оскорбление, конечно, недопустимо, и скорее это бросает тень на репутацию самого издания", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле не проявляют большого внимания к деятельности Focus из-за его "крайней субъективности".

"Дело в том, что это издание известно своей крайней субъективностью, во многом - что касается нашей страны - основанной на крайнем русофобстве, поэтому мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, ибо не считаем его заслуживающим внимания источником", - подчеркнул представитель Кремля.

Еженедельный журнал Focus ранее в статье, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, опубликовал фразу "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber kiene Angst vor dem Hund Putin", которая, по замыслу журнала, должна была переводиться как "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" Путина".

Посольство РФ в ФРГ заявило, что подобные высказывания по отношению к российскому президенту, которые могут интерпретироваться двояко, оскорбительны. В дипломатическом представительстве также сообщили, что ждут извинений от руководства журнала.

Журнал объяснил смысл слов, использованных в статье. Как сообщает в среду телеканал Deutsche Welle, издание лишь хотело назвать Путина "крепким орешком". "Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить [Путина]. Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов. Немецкое слово "Hund" (прямой перевод - "собака" - прим. ТАСС) равносильно по значению с "harter Hund", что можно перевести как "крепкий орешек", - заявила телеканалу пресс-секретарь журнала Алиса Вагнер, добавив, что, к сожалению, иронию строки невозможно адекватно передать на русском языке.