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"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ

Политика
14 сентября, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что российскую делегацию полностью лишили голоса в организации

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© EPA/PARICK SEEGER

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), и, соответственно, не разблокирует выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ, до тех пор, пока не будут приняты поправки в регламент о невозможности лишения права голоса национальных делегаций. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил в четверг газете "Известия".

"Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет. Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ", - рассказал он.

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"Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы. Окончательное решение пока не принято, его принимают органы исполнительной власти. Но в любом случае, если не будет изменений регламента и права российских парламентариев не будут полностью восстановлены, Москва не будет вносить взносы и, соответственно, не вернется в ПАСЕ", - подчеркнул Толстой.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет. В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет приблизительно об 11 млн евро.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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