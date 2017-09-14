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Уничтожение запасов химоружия в России завершат в конце сентября

Политика
14 сентября, 15:51 UTC+3 /Обновлено,

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отметил, что это произойдет на год раньше запланированного срока

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ТАСС, 14 сентября. Работы по уничтожению химического оружия на последнем в России объекте "Кизнер" в Удмуртии планируется завершить в конце сентября. Об этом сообщил в четверг журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

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"В конце сентября в поселке Кизнер в Удмуртии планируется завершить уничтожение запасов химического оружия. Это на год ранее запланированного срока, при этом обеспечена экономия более 2 млрд рублей бюджетных средств", - отметил Бабич.

Ранее работы планировалось завершить до 31 декабря 2018 года.

Как подчеркнул полпред, Россия полностью выполнит взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении.

По словам Бабича, в населенных пунктах, где были построены объекты уничтожения химоружия, появились новые социальные объекты и современная инженерная инфраструктура. Таким образом, объекты уничтожения химоружия стали своего рода "драйверами" развития территорий регионов. "Сейчас предстоит найти форму использования этих объектов в хозяйстве страны", - сказал Бабич.

Россия подписала 13 января 1993 года Конвенцию о запрещении химического оружия, задекларировав около 40 тыс. т боевых отравляющих веществ. В соответствии с президентской целевой программой, принятой в марте 1996 года, уничтожение российских запасов отравляющих веществ началось в декабре 2002 года. В 2015 году в РФ было завершено уничтожение химоружия на четырех объектах: в Пензенской, Кировской, Брянской и Курганской областях.

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