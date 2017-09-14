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Лаврентьев: речь о придании наблюдателям в Сирии статуса миротворцев ООН пока не идет

Политика
14 сентября, 15:58 UTC+3 АСТАНА 14, сентября. /ТАСС

Глава российской делегации на встрече по Сирии в Астане подчеркнул, что "придание наблюдению статуса международного преждевременно"

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Глава делегации РФ на встрече в Астане по Сирии Александр Лаврентьев

Глава делегации РФ на встрече в Астане по Сирии Александр Лаврентьев

© Iranian Presidency Office via AP

АСТАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Говорить о придании наблюдательным миссиям в зонах деэскалации в Сирии статуса миротворцев ООН пока преждевременно. Об этом заявил в четверг глава делегации РФ на встрече в Астане по Сирии Александр Лаврентьев.

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"Речь пока не идет о "голубых касках", речь идет о наблюдателях трех стран-гарантов (Россия, Турция и Иран) для обеспечения нормального функционирования зон деэскалации, если такая потребность возникнет, - сказал он. - Пока мы считаем, что придание наблюдению статуса международного преждевременно".

При этом Лаврентьев добавил, что если поступят предложения о задействовании в зонах деэскалации подразделений военной полиции других стран, "страны-гаранты рассмотрят их, потому что все решения принимаются на основе консенсуса".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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