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Матвиенко: в России не принимают законы, ограничивающие свободу и права граждан

Политика
15 сентября, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Cпикер Совета Федерации отметила, что в стране растет запрос на углубление демократии

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Законы, которые принимаются в России в последнее время, не ограничивают права граждан на свободу, а направлены на усиление безопасности и укрепление стабильности в стране. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"За последние годы мы приняли ряд законодательных актов, направленных на укрепление защищенности жизни и здоровья людей, национальных интересов страны, ее целостности, общественно-политической стабильности. Среди них нет ни одного, который хотя бы в малой степени ограничивал права и свободы российских граждан. Подчеркиваю, ни одного: будь то право на получение и распространение информации, проведение митингов и шествий, передвижение внутри страны, выезд за ее пределы и так далее", - сказала Матвиенко в интервью, опубликованном в "Парламентской газете".

По словам спикера Софеда, Конституция России дает возможность формулировать законодательные нормы адекватно степени угрозы для безопасности граждан, общества, "не переходя грань, за которой начинается действительное ограничение прав человека, принципов демократии". "Задача в том, чтобы как можно эффективнее, полнее использовать этот ее потенциал, и мы, парламентарии, в своей работе стремимся к этому", - сказала Матвиенко.

По ее словам, именно этим руководствовались сенаторы, принимая законы, закрывающие доступ к сайтам с экстремистскими материалами, информацией об изготовлении наркотиков и взрывчатых веществ, к публикациям "групп смерти", подталкивающих детей, подростков к суициду.

"Или возьмем, например, вопрос анонимного приобретения SIM-карт. После терактов в Санкт-Петербурге в апреле этого года, когда незарегистрированные SIM-карты были использованы для подготовки и осуществления терактов, сенаторы выступили с законопроектом, направленным на строгую регламентацию их продажи", - пояснила Матвиенко.

Она отметила, что в России растет запрос на углубление демократии. "Как законодатели мы всемерно содействуем реализации этого запроса. Достаточно сказать, что только за последние несколько лет мы много сделали для совершенствования правовой базы, регулирующей деятельность партий, общественных организаций, проведение выборов. Существенно укрепили гарантии соблюдения прав граждан", - отметила председатель верхней палаты парламента.

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