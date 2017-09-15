Александр Бречалов вступит в должность главы Удмуртии 18 сентября

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ТАСС, 15 сентября. Александр Бречалов, победивший на досрочных выборах главы Удмуртии, вступит в должность 18 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.
На выборах, которые прошли 10 сентября, Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей.
"18 сентября на заседании первой сессии Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва состоится торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртии", - говорится в сообщении.
В церемонии инаугурации примут участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, избранные депутаты Госсовета региона, члены правительства республики, главы городов и районов, почетные граждане Удмуртии. Торжественная церемония пройдет в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П.И. Чайковского.