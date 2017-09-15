Орешкин: все МФЦ смогут принимать заявления об откреплении на выборах с 2018 года

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 15 сентября. / ТАСС/. Все Многофункциональные центры (МФЦ) с 2018 года смогут принимать заявления от граждан о желании проголосовать не на своем избирательном участке. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Всероссийском форуме МФЦ.
На региональных выборах в этом году избиратели уже могли воспользоваться такой возможностью. "В начале 2018 года МФЦ на территории всей Российской Федерации будут включены в этот процесс", - подчеркнул министр.
Ранее Орешкин говорил, что опыт региональных выборов будет проанализирован, после чего будет принято решение о распространении такой возможности на выборы президента России в 2018 году.
Теперь гражданам не придется получать открепительное удостоверение в регионе по месту регистрации, достаточно будет лишь подать заявление в МФЦ о голосовании на удобном участке.
Орешкин подчеркнул, что в будущем МФЦ должны оказывать весь спектр социально значимых услуг. Минэкономразвития рассчитывает, что Госдума примет в осеннюю сессию законопроект, позволяющий регистрировать рождение и смерть в МФЦ. "По плану в осеннюю сессию Госдума должна его принять", - сказал министр.
Кроме того, планируется, что МФЦ получат право взимать платежи в счет налогов и пошлин, добавил он. Сейчас МФЦ могут предоставлять информацию о налоговой задолженности, предоставлять госуслуги, связанные с неверно начисленными налогами и налоговым вычетом.