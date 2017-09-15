Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин: все МФЦ смогут принимать заявления об откреплении на выборах с 2018 года

Политика
15 сентября, 12:18 UTC+3 СВЕТЛОГОРСК область/ 15, сентября. / ТАСС

Избиратели уже могли воспользоваться такой возможностью на региональных выборах в этом году

Поделиться
Материал из 1 страницы

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 15 сентября. / ТАСС/. Все Многофункциональные центры (МФЦ) с 2018 года смогут принимать заявления от граждан о желании проголосовать не на своем избирательном участке. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Всероссийском форуме МФЦ.

Смотрите также

ЦИК утвердил итоги довыборов в Госдуму

Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренции

Глава ВЦИОМ объяснил успех врио губернаторов на выборах желанием мягких перемен у россиян

На региональных выборах в этом году избиратели уже могли воспользоваться такой возможностью. "В начале 2018 года МФЦ на территории всей Российской Федерации будут включены в этот процесс", - подчеркнул министр.

Ранее Орешкин говорил, что опыт региональных выборов будет проанализирован, после чего будет принято решение о распространении такой возможности на выборы президента России в 2018 году.

Теперь гражданам не придется получать открепительное удостоверение в регионе по месту регистрации, достаточно будет лишь подать заявление в МФЦ о голосовании на удобном участке.

Расширение функций МФЦ

Орешкин подчеркнул, что в будущем МФЦ должны оказывать весь спектр социально значимых услуг. Минэкономразвития рассчитывает, что Госдума примет в осеннюю сессию законопроект, позволяющий регистрировать рождение и смерть в МФЦ. "По плану в осеннюю сессию Госдума должна его принять", - сказал министр.

Кроме того, планируется, что МФЦ получат право взимать платежи в счет налогов и пошлин, добавил он. Сейчас МФЦ могут предоставлять информацию о налоговой задолженности, предоставлять госуслуги, связанные с неверно начисленными налогами и налоговым вычетом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
3
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
4
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом
5
В лондонском метро прогремел взрыв
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Скончался торгпред России в Нидерландах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама