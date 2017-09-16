Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону сирийское урегулирование

Политика
16 сентября, 22:17 UTC+3

Уточняется, что глава МИД РФ обсудил с госсекретарем США прошедшие переговоры по Сирии в Астане и следующие, которые состоятся в Женеве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров провели в субботу переговоры по телефону. Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Смотрите также

Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском Идлибе

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября сего года и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - говорится в заявлении.

Лавров и Тиллерсон коснулись положения дел на Украине. "Затрагивалась также необходимость активизации усилий по выполнению минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины", - указали в МИД РФ.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.

В пятницу главы российской и американской дипломатий в телефонном разговоре обсудили зоны деэскалации в Сирии, работа которых стала предметом шестого раунда межсирийских переговоров в Астане 14-15 сентября. Седьмой раунд консультаций намечен на конец октября. На нем будет рассматриваться эффективность работы зон деэскалации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры
4
Праворадикалы штурмуют мэрию Одессы, требуя встречи с градоначальником
5
СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу
6
Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама