Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону сирийское урегулирование

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров провели в субботу переговоры по телефону. Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября сего года и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - говорится в заявлении.

Лавров и Тиллерсон коснулись положения дел на Украине. "Затрагивалась также необходимость активизации усилий по выполнению минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины", - указали в МИД РФ.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.

В пятницу главы российской и американской дипломатий в телефонном разговоре обсудили зоны деэскалации в Сирии, работа которых стала предметом шестого раунда межсирийских переговоров в Астане 14-15 сентября. Седьмой раунд консультаций намечен на конец октября. На нем будет рассматриваться эффективность работы зон деэскалации.