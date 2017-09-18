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Исследование: голосование ЧФ РФ не оказало влияния на исход выборов главы Севастополя

Политика
18 сентября, 9:15 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Ранее оппонент победившего на выборах Дмитрия Овсянникова Роман Кияшко (КПРФ) заявлял о том, что "значительный вклад в голосование при низкой явке внесли военные"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Голосование личного состава Черноморского флота РФ не оказало существенного влияния на исход выборов губернатора Севастополя, говорится в исследовании, проведенном экспертом Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Егором Юрескулом совместно с независимыми социологами (исследование имеется в распоряжении ТАСС).

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На выборах 10 сентября губернатором избран врио главы города Дмитрий Овсянников ("Единая Россия") с результатом 71,05%.

Поводом для исследования Юрескула стало заявление ближайшего оппонента Овсянникова Романа Кияшко (КПРФ, 16,42% голосов) о том, что "значительный вклад в голосование при низкой явке внесли военные".

Эксперты обработали данные избирательных комиссий, поделив число голосов за каждого кандидата на количество действующих бюллетеней, а затем проделали такую же операцию отдельно с избирательными участками, где голосовали военные.

"Мнение военнослужащих в целом сошлось с общественным запросом, на участках, где голосовало много моряков, поддержка Дмитрия Овсянникова даже на 1% выше, нежели общий показатель по всем округам. Однако эксперты решили подсчитать, каким был бы результат врио губернатора без учета голосов, отданных за него представителями флота. Выяснилось, что при подобном раскладе он получил бы 65%, что все равно говорит о внушительном преимуществе и даже превышает показатель некоторых кандидатов, победивших на губернаторских выборах в других регионах", - говорится в исследовании.

Эксперты также пришли к выводу, что другие участники выборов на участках, где голосовали моряки, получали больший процент голосов.

"Сразу два оппозиционных кандидата, а именно Илья Журавлев от ЛДПР и Иван Ермаков от "Патриотов России" на "флотских" участках набирают в среднем больше, чем в целом по округам", - говорится в исследовании. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что административный ресурс при голосовании на флоте не применялся.

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Как отмечают эксперты, личный состав Черноморского флота РФ в Севастополе составляет 25 тыс. человек, это 12% от имеющего право голоса населения. По данным севастопольского избиркома, итоговая явка на выборы губернатора Севастополя составила 34,21%.

Результаты исследования прокомментировал ТАСС директор Департамента общественных коммуникаций Севастополя Иван Чихарев.

"Представлены результаты количественного исследования, и в данном случае мы имеем дело не с какой-то оценкой, с экспертным мнением, а с четкими количественными данными, с доказательной политологией... цифры говорят сами за себя", - сказал политолог.

Выборы губернатора Севастополя

Выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми прямыми выборами главы города. Вопрос о прямых выборах стоял на повестке дня в Севастополе с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, это решение было отложено, и глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе были введены прямые выборы губернатора.

Победителем выборов стал Дмитрий Овсянников от "Единой России" (71,05%), он вступит в должность губернатора 18 сентября после принесения присяги. На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,42%), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР (7,61%), далее идут Иван Ермаков от "Патриотов России" (2,13%) и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (0,50%).

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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