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Песков: в отсутствии Путина на ГА ООН нет ничего необычного

Политика
18 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря Кремля, отсутствие Путина на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке никак не будет влиять на отношение РФ к ООН

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина не позволил ему принять участие в Генассамблее ООН в текущем году, в этом нет ничего необычного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи, он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что российскую делегацию на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который "как всегда осуществит весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи".

По словам Пескова, отсутствие Путина на сессии Генассамблеи в Нью-Йорке никак не будет влиять на отношение РФ к ООН. "Российская позиция в отношении лидирующей, руководящей роли ООН и Совета Безопасности ООН в мировых делах хорошо известна, президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи придется на эту неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, кроме того, в первый день на трибуну Генассамблеи впервые поднимется президент США, а также лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран.

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