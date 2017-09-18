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Крым может перейти на прямые выборы главы региона

Политика
18 сентября, 14:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Сергей Аксенов назвал прямые выборы "более эффективным инструментом"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Крым в перспективе сможет перейти на прямые выборы главы региона, считает глава республики Сергей Аксенов.

Согласно конституции Крыма, в настоящее время глава республики избирается госсоветом Крыма на пять лет и не может замещать должность более двух сроков подряд. "Прямые выборы - более эффективный инструмент <…> Будет задача, поменяем, - сказал Аксенов журналистам. - Дело в том, что такое мнение и у руководящих органов страны есть, в том плане, что во всех субъектах должны выбираться руководители, я имею в виду общенародным голосованием".

Между тем, по словам Аксенова, он пока не планировал инициировать возвращение прямых выборов главы Крыма.

9 октября 2014 года депутаты регионального парламента избрали Аксенова главой Крыма на пять лет. До этого, с 14 апреля того же года, врио главы республики его назначил президент РФ Владимир Путин. Ранее, 14 сентября, Сергей Аксенов заявлял на местном радио, что пока не планировал второй срок на посту главы Крым.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
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Россия
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