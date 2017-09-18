Лавров: Россия будет содействовать работе нового антитеррористического бюро ООН

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в понедельник на полях Генассамблеи ООН встречу с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, передает коррсепондент ТАСС.
"Мы будем поддерживать вашу деятельность, деятельность вашего бюро, будем различными способами вносить свой вклад в его работу", - заверил министр.
"Мы благодарны генсеку ООН за это решение (по учреждению антитеррористического бюро - прим. ТАСС), - сказал он. - А также благодарны за принятие вашей кандидатуры (в качестве руководителя бюро - прим. ТАСС)".
"Рассчитываем, что учреждение данной структуры - это знак того, какое внимание ООН уделяет борьбе с терроризмом", - подчеркнул Лавров.
21 июня 2017 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Воронкова своим заместителем, генсеком Контртеррористического управления организации. Это управление было создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня 2017 года. Новое ведомство занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.