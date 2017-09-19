Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овсянников заявил об окончании формирования нового состава правительства Севастополя

Политика
19 сентября, 16:25 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Новым членом правительства стала Алсу Гайнутдинова, представленная ранее как и. о. замгубернатора

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Формирование нового состава правительства Севастополя после вступления в должность губернатора Дмитрия Овсянникова, победившего на выборах 10 сентября, окончено. Об этом Овсянников сообщил журналистам после согласования Заксобранием Севастополя кандидатур пятерых вице-губернаторов города.

"Сегодня [Заксобранием] были рассмотрены все кандидаты на должности заместителей губернатора - председателя правительства города Севастополя. Я сразу же подписал соответствующие распорядительные документы, на сегодня все правительство указами сформировано, все заместители назначены", - сказал Овсянников.

В утвержденном составе правительства Севастополя на должностях заместителей губернатора продолжат работать Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривовово и Илья Пономарев. Новым членом правительства стала Алсу Гайнутдинова, которая 18 сентября была представлена на заседании правительства как и. о. замгубернатора.

Овсянников также сообщил, что руководители департаментов остались на своих должностях. Тем не менее он не исключил кадровые решения в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама