Лавров на встрече с Тиллерсоном подтвердил важность выполнения "Минска-2"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся во вторник встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подтвердил важность выполнения минских договоренностей по Украине. Об этом глава МИД РФ заявил журналистам по итогам встречи с американским коллегой.
По его словам, ситуацию на Украине нужно урегулировать.
"И есть четкий подход как это сделать - минские договоренности, - указал министр. - Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены".