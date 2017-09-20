Лавров на встрече с Тиллерсоном подтвердил важность выполнения "Минска-2"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся во вторник встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подтвердил важность выполнения минских договоренностей по Украине. Об этом глава МИД РФ заявил журналистам по итогам встречи с американским коллегой.

По его словам, ситуацию на Украине нужно урегулировать.

"И есть четкий подход как это сделать - минские договоренности, - указал министр. - Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены".