Лавров: Киев высказывает "абстрактное несогласие" по проекту резолюции по Миссии ОБСЕ

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва пока не услышала ничего конкретного по проекту российской резолюции по охране Миссии ОБСЕ, высказывается, в том числе Украиной, лишь "абстрактное несогласие". Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Всегда, когда резолюция вносится, страны, которые хотят внести какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение всем нашим коллегам направили, - отметил Лавров. - Провели обсуждения, пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста. Высказывается, в том числе украинскими партнерами, абстрактное несогласие".

"Есть какой-то замминистра Тука (замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука - прим. ТАСС), заявивший, что надо вводить 40-60 тыс. вооруженных солдат, которые в его представлении должны просто подавить ЛНР и ДНР, установить там порядки, растаптывающие минские соглашения", - отметил он.

По словам главы МИД РФ, проект документа обсуждается с поправкой, внесенной после телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Нельзя сказать, что работа остановлена", - добавил он.

"Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из минских договоренностей, - заявил Лавров. - Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, по-моему, украинская сторона и стремится".

Глава МИД РФ сообщил, что размещение в Донбассе миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на встрече с госсекретарем США не обсуждалось. "Я как-то не понял, что завтра Совет Безопасности будет украинский сюжет обсуждать. Мне кажется, что завтра будет миротворчество обсуждаться в целом, подходы к миротворчеству ООН", - сказал он. "Нет, мы не затрагивали эту тему", - указал глава МИД РФ.

"Нет, мы не затрагивали эту тему", - указал глава МИД РФ.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии ООН возможно и не только на линии соприкосновения.