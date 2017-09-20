Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Киев высказывает "абстрактное несогласие" по проекту резолюции по Миссии ОБСЕ

Политика
20 сентября, 2:02 дата обновления: 20 сентября, 2:58 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что Москва пока не услышала ничего конкретного по проекту российской резолюции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва пока не услышала ничего конкретного по проекту российской резолюции по охране Миссии ОБСЕ, высказывается, в том числе Украиной, лишь "абстрактное несогласие". Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Всегда, когда резолюция вносится, страны, которые хотят внести какие-то предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы такое приглашение всем нашим коллегам направили, - отметил Лавров. - Провели обсуждения, пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста. Высказывается, в том числе украинскими партнерами, абстрактное несогласие".

Смотрите также

РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев

Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе

WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе

"Есть какой-то замминистра Тука (замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука - прим. ТАСС), заявивший, что надо вводить 40-60 тыс. вооруженных солдат, которые в его представлении должны просто подавить ЛНР и ДНР, установить там порядки, растаптывающие минские соглашения", - отметил он.

По словам главы МИД РФ, проект документа обсуждается с поправкой, внесенной после телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Нельзя сказать, что работа остановлена", - добавил он.

"Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из минских договоренностей, - заявил Лавров. - Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, по-моему, украинская сторона и стремится".

Глава МИД РФ сообщил, что размещение в Донбассе миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на встрече с госсекретарем США не обсуждалось. "Я как-то не понял, что завтра Совет Безопасности будет украинский сюжет обсуждать. Мне кажется, что завтра будет миротворчество обсуждаться в целом, подходы к миротворчеству ООН", - сказал он. "Нет, мы не затрагивали эту тему", - указал глава МИД РФ.

"Нет, мы не затрагивали эту тему", - указал глава МИД РФ.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии ООН возможно и не только на линии соприкосновения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама