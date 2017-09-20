Лавров: РФ призывает США не осуждать и угрожать КНДР, а вести диалог

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон не осуждать и угрожать Пхеньяну, стараясь оказать на него влияние, а побуждать его к диалогу. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Если просто осуждать и угрожать, то мы, наверное, будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние, - подчеркнул министр. - Поэтому мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу".