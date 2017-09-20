Лавров: РФ и США договорились сохранить диалог в формате Рябков-Шэннон

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон сохранят диалог по линии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Договорились, в частности, сохранить механизм регулярных контактов Шэннон - Рябков. Они будут согласовывать свои следующие встречи".

Очередная встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в Хельсинки. Сторонам не удалось добиться решения существующих проблем в отношениях двух стран, но, как отмечали в МИД РФ, Россия и США смогли прояснить позиции по ряду вопросов.