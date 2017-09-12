Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: США заверили РФ в выполнении предписания по сокращению сотрудников дипмиссий

Политика
12 сентября, 18:10 дата обновления: 12 сентября, 18:16 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ 12, сентября. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что в данной ситуации российская сторона руководствуется принципом "доверяй, но проверяй"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Томас Шэннон на консультациях с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым заверил российскую сторону, что предписание по сокращению сотрудников американских дипмиссий в РФ выполнено. Об этом Рябков заявил во вторник журналистам по итогам переговоров.

Смотрите также
Консульство РФ в Сан-Франциско

"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в США

"Мы до сих пор не сертифицировали окончания американкой стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, приведения его с численностью американского персонала в России к паритету, - отметил высокопоставленный дипломат. - Это технический момент, но он важный. Мы рассчитываем в ближайшие дни убедиться в том, что это проведено".

"Во всяком случае, американцы в ходе вчерашних консультаций заверили нас твердо и однозначно, что это предписание выполнено, - указал Рябков. - Здесь мы руководствуемся небезызвестной формулой Рональда Рейгана, который часто употреблял нашу русскую пословицу: доверяй, но проверяй".

"Это тот случай, когда мы должны в этом удостовериться в этом сами", - подчеркнул замминистра.

Рябков также заявил, что Москва пока не планирует еще больше сокращать численность сотрудников дипмиссий США в РФ.

Смотрите также

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

Как сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам первого дня консультаций Рябкова и Шэннона, замглавы МИД РФ на встрече с представителем США указал, что условия пребывания американских дипломатов в России будут приведены в соответствие с ограничениями, установленными для российских представителей.

"Нет, это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в РФ", - сказал замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
5
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключению
6
Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама