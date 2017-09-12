Рябков: США заверили РФ в выполнении предписания по сокращению сотрудников дипмиссий

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Томас Шэннон на консультациях с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым заверил российскую сторону, что предписание по сокращению сотрудников американских дипмиссий в РФ выполнено. Об этом Рябков заявил во вторник журналистам по итогам переговоров.

"Мы до сих пор не сертифицировали окончания американкой стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, приведения его с численностью американского персонала в России к паритету, - отметил высокопоставленный дипломат. - Это технический момент, но он важный. Мы рассчитываем в ближайшие дни убедиться в том, что это проведено".

"Во всяком случае, американцы в ходе вчерашних консультаций заверили нас твердо и однозначно, что это предписание выполнено, - указал Рябков. - Здесь мы руководствуемся небезызвестной формулой Рональда Рейгана, который часто употреблял нашу русскую пословицу: доверяй, но проверяй".

"Это тот случай, когда мы должны в этом удостовериться в этом сами", - подчеркнул замминистра.

Рябков также заявил, что Москва пока не планирует еще больше сокращать численность сотрудников дипмиссий США в РФ.

Как сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам первого дня консультаций Рябкова и Шэннона, замглавы МИД РФ на встрече с представителем США указал, что условия пребывания американских дипломатов в России будут приведены в соответствие с ограничениями, установленными для российских представителей.

"Нет, это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в РФ", - сказал замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.