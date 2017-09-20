Гатилов: предложение РФ по миссии ООН в Донбассе остается на столе

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Российское предложение по размещению миссии ООН в Донбассе по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ остается на столе. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, отвергнута ли российская инициатива. "Нет. Оно [предложение] на столе", - сказал дипломат.