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Памфилова пообещала видеонаблюдение за ТИК на выборах президента

Политика
21 сентября, 13:49 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Председатель ЦИК отметила, что видеонаблюдение в марте 2018 года охватит абсолютное большинство участковых комиссий

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила об усилении контроля за работой территориальных избирательных комиссий (ТИК) на выборах президента в 2018 году.

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"Впервые мы сейчас вносим поправку, устанавливаем камеры видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях, туда везут протоколы подсчета голосов из участковых избирательных комиссий, все это будет под видеонаблюдением", - заявила она в четверг на международной конференции "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира". Кроме того, Памфилова сообщила, что ЦИК призвал создать "межпартийные группы контроля для наблюдения, как в территориальных комиссиях вводятся результаты в систему ГАС "Выборы".

Ранее представители оппозиции и некоторые общественные наблюдатели неоднократно утверждали, что именно в территориальных избирательных комиссиях якобы осуществляют фальсификацию итогов голосования.

Памфилова отметила, что видеонаблюдение в марте 2018 года охватит абсолютное большинство участковых комиссий. "На выборах президента, которые предстоят у нас в марте 2018 года, у нас впервые она [система наблюдения] будет охватывать (помимо уж очень отдаленных мест, где нет интернета) практически все, свыше 90 тыс. участковых комиссий", - сказала она. "Система видеонаблюдения, впервые опробованная на выборах президента в 2012 году, очень повышает прозрачность и доверие людей", - подчеркнула глава ЦИК.

Видеонаблюдение на выборах-2018

В среду президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе президентских выборов в 2018 году видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций в объемах около 75 млн рублей в 2017 году и 2,7 млрд рублей в 2018 году.

По данным Булаева, видеокамеры будут установлены, в частности, в 2,7 тыс. территориальных избиркомов, где после выборов данные итоговых протоколов вводятся в ГАС "Выборы". Видеонаблюдением будут охвачены избирательные участки, на которые придут голосовать около 80% российских избирателей.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Памфилова, Элла Александровна
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