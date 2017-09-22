Гатилов: зоны деэскалации в Сирии ни в коей мере не станут прелюдией к расчленению страны

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Создание зон деэскалации в Сирии не является прелюдией к последующему расчленению страны или разделу ее на зоны влияния. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов в ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил, что создание зон деэскалации является временной мерой. "Они созданы на шесть месяцев с возможностью продления, если будет в этом необходимость. При этом ни в коей мере не должно создаваться ощущение, что это своего рода прелюдия к последующему расчленению Сирии или ее разделу на зоны влияния", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.