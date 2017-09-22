Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гатилов: зоны деэскалации в Сирии ни в коей мере не станут прелюдией к расчленению страны

Политика
22 сентября, 0:53 UTC+3 ООН 22, сентября. /ТАСС

Замглавы МИД РФ напомнил, что создание зон деэскалации является временной мерой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Создание зон деэскалации в Сирии не является прелюдией к последующему расчленению страны или разделу ее на зоны влияния. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов в ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил, что создание зон деэскалации является временной мерой. "Они созданы на шесть месяцев с возможностью продления, если будет в этом необходимость. При этом ни в коей мере не должно создаваться ощущение, что это своего рода прелюдия к последующему расчленению Сирии или ее разделу на зоны влияния", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу
3
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН
4
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
5
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама