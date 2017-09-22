Песков: речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Охранная миссия ООН на Украине могла бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ, но речь не идет о ее размещении на российско-украинской границе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Суть российского предложения, российской инициативы заключается в том, что эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции", - напомнил представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что "главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения".

На вопрос о том, что в мандате миссии ОБСЕ содержится возможность посещать различные территории Украины, в том числе и на границе с РФ, Песков ответил: "Да, безусловно. Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются". "Но при этом речи не идет о размещении миссии ООН на границе", - подчеркнул он.

"Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе четко прописано в минских договоренностях, это [размещение охранной миссии ООН на российско-украинской границе] шло бы вразрез с минскими договоренностями", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "главное, что в любом случае, любые модальности работы каких-то миссий подлежат согласованию между сторонами конфликта, а именно - между Киевом и непризнанными республиками Донбасса".