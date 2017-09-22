Лавров: раздел Сирии запустит цепную реакцию по всему Ближнему Востоку

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что нельзя допустить никакого раздела Сирии, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Во-первых, сначала надо закончить борьбу с терроризмом, но начинать думать, как восстанавливать единство Сирии необходимо, - подчеркнул министр. - Никакого раздела допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Это то, чего некоторые хотели бы добиться, кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху".

Министр также заявил о необходимости убрать все зарубежные силы в Сирии после окончания конфликта.

"Насчет иностранного присутствия. Есть присутствие легитимное, которое осуществляется на основе приглашения официальных властей, а есть нелегитимное, таковым является присутствие ведомой американцами коалиции и сил спецназа целого ряда зарубежных стран, которых никто не приглашал, - сказал он. - Первым шагом, когда будет побежден терроризм, необходимо убрать всех, находящихся в Сирии нелегитимно".

"А что касается тех, кто приглашен на легитимной основе, то это будут решать руководители сирийского государства по итогам политического процесса", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, чтобы добить террористов в Сирии, нужна координация военных РФ и США, от которой отказывается Вашингтон.

"У нас есть так называемый деконфликтинг, но, наверное, этого мало, когда идёт борьба с террором, когда мы уничтожаем террористические очаги в Ракке и Дейр-эз-Зоре, такое фактическое разделение труда проходит, - сказал он. - Для того, чтобы фактически добить террористов, нужен не просто деконфликтинг, нужны координация. А американским военным координация запрещена".