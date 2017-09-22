Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборы

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона о наличии у него доказательств вмешательства РФ в американские выборы. Об этом Лавров в пятницу заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Когда я спрашивал у Рекса Тиллерсона, как можно подтвердить его слова о том, что вмешательство России в выборы США хорошо задокументированы, он сказал: "Я не могу ничего тебе показать, потому что это секретная информация", - рассказал российский министр. - Знаете, я в это не могу поверить".
Лавров отметил, что никто так и не предъявил Москве ни одного факта о вмешательстве России в американские выборы.
"Раздувается кампания по поводу законности избрания президента [США Дональда] Трампа по поводу того, что РФ обеспечила это избрание вмешательством в избирательную кампанию, а ни одного факта нам не приводят, - указал он. - По вмешательству в выборы, хотя скоро будет год как работают различные комиссии, никто, никогда, нигде не предъявил нам ни одного факта".