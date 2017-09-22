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РФ рассчитывает, что эксперты совместного механизма ОЗХО-ООН посетят Шайрат

Политика
22 сентября, 20:55 UTC+3

Утверждалось, что именно с этого аэродрома вылетел самолет с химической бомбой, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что эксперты совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии скоро посетят аэродром Шайрат.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс- конференции в пятницу по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рассчитываем, что вскоре эксперты этого совместного механизма посетят и аэропорт Шайрат, потому что утверждения были с самого начала, что именно оттуда взлетел самолет с химической бомбой", - сказал он.

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