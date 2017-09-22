РФ рассчитывает, что эксперты совместного механизма ОЗХО-ООН посетят Шайрат

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что эксперты совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии скоро посетят аэродром Шайрат.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс- конференции в пятницу по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рассчитываем, что вскоре эксперты этого совместного механизма посетят и аэропорт Шайрат, потому что утверждения были с самого начала, что именно оттуда взлетел самолет с химической бомбой", - сказал он.