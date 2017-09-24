Лавров: РФ не будет затягивать с обращением в суд из-за отбора ее дипсобственности в США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва не станет затягивать с обращением в суд в связи с отбором ее дипломатической собственности в США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.

"Да, мы сейчас этим занимается, - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане".

"Это дело такое: затягивать не будем, но и спешить не следует", - подчеркнул Лавров.

2 сентября власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и имеют дипломатический иммунитет. Москва расценила возникшую ситуацию как откровенно враждебный акт и призвала Вашингтон вернуть объекты. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне 5 сентября заявил, что решение американских властей является "явным нарушением имущественных прав российской стороны". Российский лидер поручил МИД РФ задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям США.