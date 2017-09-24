Косачев: интриги на парламентских выборах в Германии не получилось

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Интриги на парламентских выборах в Германии не получилось; если данные экзитпола подтвердятся официальными цифрами, то это будет означать вотум доверия "бундесканцлерин". Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Если официальные данные подтвердят результаты экзитполов, то, как оно и предполагалось, парламентские выборы в Германии стали вотумом доверия "бундесканцлерин". Интриги не получилось", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор добавил, что эта интрига умерла сразу же после выдвижения социал-демократами Мартина Шульца в качестве соперника Ангелы Меркель. Косачев считает, что у социал-демократов в принципе была очень сложная задача - критиковать правительство, частью которого они являются, и предлагать альтернативы там, где население в принципе многое устраивает.

По мнению сенатора, потенциально острыми могли быть две темы: миграция и Россия. "Однако мигрантскую проблему Меркель смогла с 2015 года, когда именно из-за нее рейтинг канцлера резко упал, относительно благополучно решить. Но в любом случае если кто и мог себе нажить предвыборный капитал на этой теме, то только правые из Альтернативы для Германии, а никак не СДПГ", - написал Косачев.

Российский контекст

А вот российский контекст, как считает глава международного комитета Совфеда, важен, но он скорее сближал, а не отличал двух топ-кандидатов. "Более того: он в большей степени был бы проигрышным для обоих: недавний опрос показал, что 31% немцев хотели бы наладить отношения с Россией, и только 22,5% - дистанцироваться. Поэтому тему России перед выборами не педалировали оба кандидата", - отметил Косачев.

"В любом случае, на российском направлении "Система" может быть спокойна: в отличие от Франции, где из пяти кандидатов так важно было "протащить" в президенты единственного критически настроенного к России, в Германии, опоре Евросоюза, вопрос так не стоял в принципе. Поэтому и не было медийных истерик на тему пресловутого российского вмешательства", - отмечает парламентарий.

Он убежден, что и после выборов не будет долгих рассуждений на тему "русские назначили нам канцлера" или наоборот - "мы смогли отстоять демократию и выбрать своего лидера сами, вопреки тотальному вмешательству русских" - в зависимости от результата.

"Что лишь подчеркивает важность российского вопроса для многих государств Запада. Там, где нет разногласий по нему, все проходит предсказуемо и без шума. А где есть реальный выбор, как во Франции, наваливаются всем западным миром, лишь бы не допустить смены курса, либо обкладывают уже действующего президента, как в США, чтобы просто не имел шансов реализовывать альтернативную повестку", - считает Косачев.

Данные экзитпола

Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов, блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.

Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее свой голос отдали 20% избирателей.

На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.

Спустя четыре года в Бундестаг вернулась Свободная демократическая партия (СвДП), она неожиданно набрала около 10,5% голосов. "Зеленые" также продемонстрировали высокий результат - их поддержали около 9,4% избирателей, Левую партию - 8,9%.

Впервые с 1953 года в Бундестаге будут представлены шесть партий. Блок ХДС/ХСС потерял по сравнению с выборами 2013 года около 7,6%, СДПГ - около 5,7% голосов. Для социал-демократов нынешний результат стал самым худшим в истории партии.